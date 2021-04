O.Rydzyk chwali się niezależnością i prosi o wpłaty. „Tylu mamy katolików, dobrych Polaków”

Serwis OKO.press wyliczył na początku kwietnia 2021 roku, że od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015 roku, to do o. Tadeusza Rydzyka z państwowej kasy popłynęło blisko 325 mln zł. Na różne projekty o. Rydzyka pieniądze wykładały m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki (74 mln zł), Ministerstwo Kultury (aż 185 mln zł), czy resort sprawiedliwości (26 mln zł).

O.Rydzyk: Środki nie są duże, ale dzięki nim Radio Maryja jest niezależne

Tymczasem w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o.Tadeusz Rydzyk stwierdził, że dzięki finansowej niezależności nie musi uzależniać działalności swoich mediów od wpłat sponsorów czy polityków. – Jak zakładaliśmy radio, powiedzieliśmy sobie, że nie będzie ono utrzymywało się z reklam. Wielcy tego świata nie mogą wpływać na to, co mówimy. To jest wolny głos – zapewnił. Jednocześnie redemptorysta zapewnił, że przez cały czas stara się realizować misję. – Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wierzyliśmy, że utrzyma się dzięki ludziom. Te środki nie są duże, ale są i dzięki nim Radio Maryja jest niezależne – wyjaśnił.

O.Rydzyk przyznał jednak, że sytuacja finansowa jest daleka od idealnej. Dlatego też zaapelował do czytelników Naszego Dziennika o wsparcie finansowe dla prowadzonej przez siebie uczelni – Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. – Tylu mamy katolików, dobrych Polaków. Gdyby zechcieli przekazywać stały datek na naszą uczelnię, przeznaczać odpis podatkowy na dobry cel...Może czytelnicy „Naszego Dziennika” pomogliby znaleźć takich ludzi, powiedzieliby im o naszej uczelni? – apelował założyciel Radia Maryja.

