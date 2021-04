Zmiany w programie szczepień. Michał Dworczyk ogłosił szczegóły

Podczas konferencji prasowej we wtorek 20 kwietnia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk przekazał informacje na temat zmian, które rząd wprowadza w programie szczepień. Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki ogłaszał, że jednym z założeń zmodyfikowanego programu jest doprowadzenie do sytuacji, w której do 10 maja każdy dorosły w kraju mógł otrzymać skierowanie na szczepienie.

Zmiany w harmonogramie szczepień w Polsce

Michał Dworczyk przekazał, że w Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień przeciwko koronawirusowi. Michał Dworczyk przekazał, że w Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień przeciwko koronawirusowi. Szef KPRM poinformował, że obowiązuje nowy harmonogram szczepień od 26 kwietnia.

Dotychczas każdego kolejnego dnia dopuszczano jeden rocznik do szczepień. Od 26 kwietnia będą to po dwa roczniki, a od 7 maja – aż po trzy. Z kolei 28 kwietnia uruchomiona zostanie rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które wcześniej wypełniły formularz zgłoszeniowy. Jak mówił Dworczyk, takich osób jest około 400 tys.

Z informacji „Wprost” wynika, że takie przyspieszenie rejestracji na szczepienia znacząco przyspieszy podawanie preparatów – w miastach wojewódzkich szczepienie osób zarejestrowanych według nowego harmonogramu może zacząć się już od 20 maja.

Harmonogram szczepień w Polsce od 26 kwietnia

Jak zapowiedział rząd, nowy harmonogram wystartuje 26 kwietnia i wtedy rejestrować będą mogły się osoby z dwóch roczników: 1974 i 1975. Z kolei 7-9 maja będą rejestrowane każdego dnia osoby aż z trzech roczników.

Tak przedstawia się nowy, zaktualizowany harmonogram szczepień po 26 kwietnia (wcześniejsze roczniki, tj. 1973 i starsze rejestrują się według harmonogramu ustalonego wcześniej – rocznik 1973 rejestruje się 24 kwietnia):

26.04 – szczepienia roczników 1974-1975

27.04 – roczniki 1976-1977

28.04 – roczniki 1978-1979

29.04 – roczniki 1980-1981

30.04 – roczniki 1982-1983

01.05 – roczniki 1984-1985



02.05 – niedziela, bez rejestracji

03.05 – roczniki 1986-1987

04.05 – roczniki 1988-1989

05.05 – roczniki 1990-1991

06.05 – roczniki 1992-1993

07.05 – roczniki 1994-1996

08.05 – roczniki 1997-1999

09.05 – roczniki 2000-2003 (tu wyjątek, rejestracja uruchomiona w niedzielę).

