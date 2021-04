Stowarzyszenie Lednica prosi o wsparcie. Ma kłopoty finansowe przez brak pielgrzymów

Stowarzyszenie Lednica 2000, które organizuje coroczne spotkania młodzieży katolickiej z całej Polski, ma kłopoty finansowe. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która uniemożliwiła funkcjonowanie ośrodka na Polach Lednickich. Przedstawiciele Lednicy tłumaczą, że obowiązujące od roku obostrzenia doprowadził do znaczącego spadku liczby pielgrzymów, którzy zostawiając ofiary, pomagali w utrzymaniu ośrodka.

Członkowie stowarzyszenia proszą o wsparcie finansowe. Zaznaczają, że miesięczne utrzymanie ośrodka i Pól Lednickich kosztuje 25 tys. zł. Część kosztów udało im się ograniczyć do minimum, ale z niektórych nie mogą zrezygnować. „Ośrodek jest zbyt duży i ważny, by pozostawić go na pastwę losu. Stoimy pod ścianą” – czytamy na stronach projektu.

W związku z problemami stowarzyszenie Lednica zorganizowało zbiórkę. Celem jest uzbieranie 150 tys. zł. Ta kwota pozwoliłaby utrzymać kompleks pięciu budynków i pracowników przez pół roku. Na razie udało się zebrać niecałe 33 proc. zakładanej kwoty, czyli 47,8 tys. zł.

Spotkania Lednica 2000 pod znakiem zapytania?

Lednica 2000 to coroczne spotkania młodych, które mają miejsce w czerwcu. Uczestnicy wspólnie się modlą i uczestniczą w eucharystii. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1997 r., a inicjatorem idei był zmarły w 2015 r. dominikanin Jan Góra. Lednica przyciąga od kilkudziesięciu do nawet 150 tys. pielgrzymów. W ubiegłym roku ze względu na pandemię po raz pierwszy spotkanie odbyło się online.

