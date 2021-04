Patryk Jaki pisze o „hańbie”. Tym razem chodzi nie o politykę, a... sport

„Trzeba nazwać rzeczy po imieniu! Superliga to hańba. Oznacza, że bez względu na poziom sportowy pewne kluby zawsze będą grały w »lidze mistrzów«” – napisał Patryk Jaki na Facebooku. Przypomnijmy, nowy format rozgrywek będą tworzyły kluby takie jak Totenham Hotspur, Juventus Turyn czy AC Milan.

Patryk Jaki o Superlidze. Europoseł krytykuje rozgrywki

Pierwszy z wymienionych klubów ostatni raz po mistrzostwo Anglii sięgnął w 1960 roku, a Juventus jeszcze 15 lat temu występował w Serie B – zauważył Jaki. Polityk do wpisu dołączył również wyniki Milanu, który w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 zajmował 6. miejsce w lidze włoskiej.

Jak wskazał europoseł, piękno sportu polega na jego nieprzewidywalności. „Słabsi na papierze mają motywacje do pracy, bo w nagrodę mogą się zmierzyć z najlepszymi. Dzięki temu cały świat swego czasu zachwycał się Dynamem Kijów a mistrzem Europy niespodziewanie mogli zostać Duńczycy czy Grecy, na których nikt nie stawiał” – napisał.

W tym potoku gorzkich słów nie zabrakło również pozytywnych akcentów. Jaki wskazał na „ludzi przyzwoitych”, do których jego zdaniem należą władze Bayernu Monachium czy PSG. „Rezygnują z większych pieniędzy dla ducha sportu” – stwierdził. Przypomnijmy, wspomniane kluby nie dołączyły do Superligi i wiele wskazuje na to, że w kolejnych sezonach wciąż będziemy oglądać je w Lidze Mistrzów.

