Co z komuniami w tym roku? Są pierwsze wytyczne

Komunikat w sprawie pierwszych komunii świętych opublikowała już Archidiecezja Warszawska. Jak zaznaczono w komunikacie, obowiązek przygotowania dzieci do tej uroczystości spoczywa przede wszystkim na rodzicach, którzy są wspomagani przez księży i katechetów. Ci, o ile to możliwe, mogą organizować „bezpośrednie spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego” , chociaż „w obecnym czasie najbezpieczniejszą formą są spotkania online” .

Pierwsze komunie święte w Warszawie, Łodzi i Katowicach

Na terenie archidiecezji warszawskiej to proboszczowie mają ustalać terminy uroczystości w porozumieniu z rodzicami dzieci komunijnych. „W zależności od warunków parafialnych należy rozważyć przystępowanie dzieci do pierwszej komunii świętej w małych grupach, a nawet indywidualnie biorąc pod uwagę różne terminy” – dodano zaznaczając, że przy organizacji ceremonii należy uwzględnić „zasady reżimu sanitarnego oraz postulaty rodziców co do bezpiecznego przeprowadzenia uroczystości” .

Archidiecezja Katowicka odwołała się z kolei do doświadczeń z ubiegłego roku wskazując, że tegoroczne uroczystości pierwszokomunijne powinny przebiegać podobnie. „Korzystamy w tym względzie z doświadczeń wypracowanych w zeszłym roku, stawiając akcent na organizację uroczystości komunijnych w parafii w wymiarze indywidualnym i rodzinnym” – przekazano.

Proboszczowie z Archidiecezji Katowickiej są zachęcani do organizowania pierwszych komunii dla pojedynczych lub kilku rodzin. Indywidualny charakter powinno mieć również przygotowanie do uroczystości. „Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje” – dodano.

Również parafie Archidiecezji Łódzkiej mają organizować pierwsze komunie w mniejszych grupach. Uroczystość może odbyć się nie tylko w niedzielę, ale również w inny dzień tygodnia. „Możliwe jest także organizowanie uroczystości I Komunii św. dla kilkorga lub pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny” – czytamy w komunikacie.

Przyjęcia komunijne będą organizowane? Rzecznik MZ komentuje

Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej zorganizowanej 20 kwietnia przypomniał, że zbliża się sezon imprez rodzinnych. – Być może w maju będziemy mogli sobie pozwolić na imprezy rodzinne w większym gronie, w tym wesela. Pamiętajmy, że maj to też sezon komunii – podkreślił.

Jak dodał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, tego typu przyjęcia będą mogły być organizowane wyłącznie wówczas, gdy sytuacja epidemiczna w Polsce polepszy się. – Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie na tyle dobra, a tej sytuacji epidemicznej będzie towarzyszył spadek zajętości łóżek szpitalnych i łóżek respiratorowych, nie wykluczamy takiej możliwości. Ale dziś za wcześnie jest podawać jakiekolwiek daty w tym zakresie – wskazał cytowany przez gazeta.pl.

