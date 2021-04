Trzaskowski skrytykował Hołownię: Polityka go zmienia

Przypomnijmy, do Polski 2050 dołączyły już byłe posłanki KO: Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska oraz posłowie również reprezentujący w przeszłości KO: Tomasz Zimoch i Mirosław Suchoń, który 20 kwietnia zasilił szeregi formacji Szymona Hołowni. Do tych transferów odniósł się Rafał Trzaskowski, który był gościem Polsat News.

Rafał Trzaskowski krytykuje Szymona Hołownię

Jak zaznaczył prezydent Warszawy, Platforma Obywatelska zachęca do „szerokiego porozumienia”. – Mam nadzieję, że zamiast przejmować naszych posłów, inne partie opozycyjne będą w stanie rozmawiać być może o wspólnym rządzie, a na pewno o wspólnej liście w wyborach do parlamentu – powiedział.

Zdaniem Trzaskowskiego „przejmowanie sobie posłów niczemu nie służy” . – Mam wrażenie, że Szymon Hołownia szedł do polityki, by ją zmieniać. A to polityka zmienia Szymona Hołownię – ocenił. Jak dodał, „gdyby Hołownia skupił się na pozyskiwaniu wyborców niezdecydowanych czy głosujących na prawicę, to by mu przyklasnął” .

Wiceprzewodniczący PO dużo uwagi poświęcił współpracy wśród ugrupowań opozycyjnych. – Dzisiaj wiadomo, że ani Szymon Hołownia, ani Platforma, ani Lewica nie będzie w stanie sama rządzić. I tak musimy się porozumieć, więc dzisiaj zamiast wyzłośliwiać się na Twitterze, opowiadać coś prasie, czy przejmować od siebie posłów, lepiej skupić się na dogadywaniu propozycji programowych – podkreślił.

