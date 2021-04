Zmiana w sprawie szczepionek. Nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

W nowym zmienionym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarto przepis, zgodnie z którym „w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat”.

Kto może skorzystać z nowych przepisów?

Oznacza to, że jeśli dawka miałaby się zmarnować, wówczas istnieje możliwość zaszczepienia każdej osoby powyżej 18. roku życia. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które między styczniem a marcem zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19, także te, które zostały już zarejestrowane na konkretny termin.

„Nie tylko przyspieszamy zapisy, ale także dostosowujemy system do bieżącej sytuacji ułatwiając zaszczepienie” – podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Nowy harmonogram szczepień

Michał Dworczyk przedstawił we wtorek 20 kwietnia nowy harmonogram rejestracji na szczepienia. Dotychczas każdego kolejnego dnia dopuszczano jeden rocznik do szczepień. Od 26 kwietnia będą to po dwa roczniki, a od 7 maja – aż po trzy. Z kolei 28 kwietnia uruchomiona zostanie rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które wcześniej wypełniły formularz zgłoszeniowy. Jak mówił Dworczyk, takich osób jest około 400 tys.

Ile osób zaszczepiono w Polsce?

W Polsce wykonano dotąd 9 006 539 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 6 699 255 osób. Zaszczepionych drugą dawką oraz jednodawkowym preparatem J&J jest 2 307 284 osób – podano we wtorek na rządowych stronach. Po szczepieniach odnotowano 6292 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

