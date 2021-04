Poseł z jointem w Sejmie. „Państwo traktuje dorosłych ludzi jak dzieci”

Zwieńczeniem prac nad zmianami w prawie jest pakiet ustaw konopnych, jaki we wtorek w Sejmie złożył Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany.Data nie jest przypadkowa. Na 20 kwietnia przypada bowiem Dzień Marihuany.

Co zawiera projekt?

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany proponują, żeby osoba dorosła mogła posiadać na swój użytek do 5 gramów marihuany bez ponoszenia za to odpowiedzialności karnej. Posiadanie od 5 do 10 gramów miałoby być z kolei traktowane jako wykroczenie, za które grozi jedynie grzywna. Dopiero posiadanie więcej niż 10 gramów wiązałoby się z odpowiedzialnością karną.

Berkowicz wytyka absurdy prawne

Z sejmowej mównicy na o legalizacji marihuany mówił Konrad Berkowicz. – Każdy dorosły powinien być wolny. To oznacza, że wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa. Powinienem móc robić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka i go nie krzywdzę. Mogę szkodzić sobie, choćby po to, aby uczyć się na błędach – mówił poseł Konfederacji. Po chwili polityk stojąc na sejmowej mównicy wyciągnął z kieszeni jointa (nie wiadomo, czy faktycznie był to narkotyk, czy jedynie zwykły papieros).

– Żyjemy w państwie, które traktuje dorosłych ludzi jak dzieci, traktuje dorosłych ludzi jak przestępców. Dorosły człowiek za posiadanie czegoś takiego jest zagrożony kara do trzech lat więzienia – stwierdził parlamentarzysta. Według Berkowicza „w polskim prawie, ktoś, kto weźmie 10-latka i go upije alkoholem, jest zagrożony karą do dwóch lat pozbawienia wolności, a ktoś kto jest dorosły i zapali jointa, może trafić do więzienia nawet na trzy lata”.

Czytaj też:

Marszałek uciszała opozycję, potem się zmitygowała. Zrugała posłankę PiS w Sejmie. „Uprzedzam...”