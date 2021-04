ABM przekaże 300 mln na wdrożenie technologii RNA w Polsce

– Uruchamiamy rządowe środki na początek wielkości 300 mln zł i już w maju będziemy uruchamiać i rozstrzygać nasz program, gdzie w kilku grantach po kilkadziesiąt milionów złotych skierujemy środki do zespołów badawczych pracujących nad najnowszymi technologiami w zakresie biologii molekularnej – podkreślał Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

RNA nadzieją m.in. w zapobieganiu i leczeniu COVID-19

Technologia RNA jest nadzieją dla rozwiązań terapeutycznych m.in. w zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Agencja Badań Medycznych jeszcze w maju 2021 roku planuje ogłosić konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem tej technologii.

Główny cel konkursu to przyspieszenie wdrożenia innowacyjnych terapii opartych o RNA i udostępnienie ich pacjentom w naszym kraju. W ramach realizacji wyłonionych w konkursie projektów, opracowana zostanie uniwersalna platforma lekowa oparta o RNA, która umożliwi rozwój produktów leczniczych nowej generacji, stosowanych w różnych wskazaniach, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych potrzeb pandemii COVID-19 bazujących na technologii polskich badaczy.

„Medyczna technologia przyszłości”

Rozwój produktów opartych na kwasach nukleinowych to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii nieprzypadkowo nazywany „medyczną technologią przyszłości”. RNA wykorzystuje się już do aktywacji układu immunologicznego np. w szczepionkach przeciwnowotworowych. Szczególne zainteresowanie mRNA zyskało jednak w związku z wykorzystywaniem m.in do produkcji szczepionek przeciw COVID-19.

– Te nowe technologie to wielka nadzieja. Wielka nadzieja nie tylko w kontekście walki z COVID-19. Oczywiście już dziś widzimy jak zasadniczy przełom dokonał się dzięki wynalezieniu szczepionek opartych o mRNA. To również nadzieja, na wynalezienie skutecznego leku przeciwko przynajmniej niektórym nowotworom – podsumowywał Mateusz Morawiecki.

RNA pomoże w terapii rdzeniowego zaniku mięśni?

Uniwersalność tej technologii potwierdzają pojawiające się wciąż nowe pomysły na jej wykorzystanie. Aktualnie prowadzone są badania kliniczne nad zastosowaniem RNA w terapii rdzeniowego zaniku mięśni. Niektóre grupy badawcze podążają o krok dalej i poszukują możliwości wykorzystania technologii w regeneracji mięśnia sercowego u pacjentów po przebytym zawale serca, poprzez dostarczenie do kardiomiocytów matrycy w postaci transkryptu do produkcji białka, odpowiedzialnego za tworzenie naczyń krwionośnych.

– Chcemy wyposażyć Polskę w technologię, nowoczesną platformę do produkcji szczepionek, którą będzie można wykorzystać do tworzenia preparatów nie tylko przeciwko COVID-19, ale także leków onkologicznych stosowanych m.in. w terapii spersonalizowanej. W ciągu 2-3 lat chcemy zbudować własne narzędzia do walki z każdą nadchodzącą pandemią. W tym celu potrzebujemy dokonać transferu wiedzy i technologii od światowych korporacji, również technologii mRNA, która daje też możliwości tworzenia innowacyjnych leków. – podkreślił prezes Agencji Badań Medycznych i pełnomocnik premiera ds. rozwoju sektora biotechnologicznego dr n. med. Radosław Sierpiński.

Polska wyprodukuje szczepionkę na koronawirusa?

Równolegle Agencja Badań Medycznych prowadzi z ramienia rządu rozmowy z największymi producentami międzynarodowymi. Chodzi o uruchomienie krajowych linii produkcyjnych, aby szczepionka mogła być w całości lub częściowo produkowana w naszym kraju. Ma to pozwolić na zabezpieczenie bieżącego dostępu obywateli do preparatów opartych o tę technologię.

Inwestycja wpisuje się w opracowywany przez Agencję Badań Medycznych Plan Rozwoju Polskiej Biotechnologii oraz ogłoszony niedawno Krajowy Program Odbudowy. Wchodzimy w zupełnie nowy sektor innowacyjnej farmacji i biotechnologii. – Mówimy o działaniach, które pozwolą nam posiąść technologie i dysponować własnym potencjałem strategicznym tak ważnym dla bezpieczeństwa Polaków – zaznaczył dr n. med. Radosław Sierpiński.

Utworzenie w Polsce platformy do opracowywania leków opartych o RNA, nie tylko ma na celu zapewnić bezpieczeństwo w przypadku kolejnej epidemii, ale także stanowić wartość dodaną w światowych innowacjach związanych z rozwojem nowych form terapii. To szansa zarówno dla polskich pacjentów jak i dla grup naukowych, które mogą wynieść polską naukę na najwyższy poziom.

