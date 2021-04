Gdańsk. Podejrzany próbował się zabić podczas pobytu w prokuraturze

Jak informuje Radio Gdańsk, były prezes S.M. Ujeścisko Grzegorz H. przebywa w areszcie tymczasowym od lipca ubiegłego roku. Mężczyzna ma na swoim koncie 36 zarzutów m.in. działania na szkodę spółdzielni, oszustwa przy sprzedaży mieszkań oraz udaremnienia zaspokojenia wierzycieli.

Próba samobójcza w budynku gdańskiej prokuratury

W środę 21 kwietnia Grzegorza H. przewieziono do budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdyż poinformował śledczych, że chce złożyć dodatkowe wyjaśnienia w swojej sprawie. Radio Gdańsk relacjonuje, że podczas przesłuchania H. poprosił o przerwę i wyszedł do toalety. To tam, używając ostrego narzędzia, usiłował podciąć sobie żyły.

Serwis podaje, że życiu podejrzanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia i ustalają, jak podejrzany wszedł w posiadanie narzędzia, którym zrobił sobie krzywdę. H. został opatrzony na miejscu, a następnie odwieziony do szpitala w asyście policji – czytamy.

Czytaj też:

Za nielegalne rozpowszechnianie filmów 25-latek zapłaci… 47 milionów zł