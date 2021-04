Bielan znowu porównał Gowina do Putina. Wskazał jedną różnicę

Adam Bielan pojawił się w środę 21 kwietnia na antenie TVN24, gdzie odpowiadał na pytania Moniki Olejnik o konflikt w Porozumieniu. Ta przypomniała, że sąd odrzucił wniosek europosła o uznanie go p.o. prezesa Porozumienia. – Sędzia w pierwszej instancji odmówiła zajęcia się naszym wnioskiem od strony merytorycznej. Na ten wniosek (decyzję – przyp.red) złożymy zażalenie. Jestem przekonany, że w drugiej instancji ta sprawa będzie rozpatrzona merytorycznie – ocenił.

Bielan porównuje Gowina do Putina. Chodzi o wybory

Europoseł stwierdził, że sytuacja, gdy „wniosek o wygaśnięcie kadencji kogoś, kto przedłużył sobie kadencję już dwukrotnie o ponad 3 lata w przypadku Gowina, może ten wniosek skierować tylko sam Gowin” jest „absurdalna”. – To oznaczałoby, że każdy lider partii politycznej w Polsce może rządzić dożywotnio, nie organizując wyborów – dodał.

Na początku programu Bielan i Olejnik rozmawiali o sytuacji w Rosji oraz sympatii Matteo Salviniego do Władimira Putina. Do postaci prezydenta Rosji postanowił nawiązać później europoseł. – Putin, o którym rozmawialiśmy, przynajmniej te wybory organizuje – stwierdził odnosząc się do faktu, że Gowin nie zorganizował wewnętrznych wyborów w Porozumieniu. – Putin fałszuje wybory. Gdyby miał takich prawników, którzy są mu w stanie uzasadnić, żeby tych wyborów nie organizować, to by pewnie nie tracił czasu na organizowanie sfałszowanych wyborów – kontynuował.

Przypomnijmy, podobne słowa padły w wywiadzie udzielonym przez Bielana dla „Wprost”. Europoseł zauważył wówczas, że prezydent Rosji zmienił konstytucję, by pozostać na stanowisku głowy państwa przez kolejne dwie kadencje. – Choć trzeba Putinowi oddać, że w przeciwieństwie do Jarosława Gowina organizuje wybory – dodał.

