Nie żyje Mirosław Handke. Autor wielkiej reformy edukacji miał 75 lat

W wieku 75 lat zmarł były minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka Mirosław Handke. To on był twórcą słynnej reformy, która wprowadziła do systemu szkolnictwa gimnazja.

Jako pierwszy informację o śmierci byłego ministra edukacji w rządzie Jerzego Buzka - Mirosława Handke - podał dziennikarz RMF FM. Doniesienia potwierdziła rzeczniczka krakowskiej uczelni AGH. Polityka i naukowca pożegnało także Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Opublikował około 100 prac naukowych z dziedziny fizykochemii krzemianów i spektroskopii oscylacyjnej. Miał 75 lat. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia” - napisano na Twitterze. twitter Mirosław Handke – sylwetka Mirosław Handke jest znany przede wszystkim jako autor wielkiej reformy edukacji z 1999 roku, która wprowadziła do systemu szkolnictwa gimnazja. Urząd ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka sprawował od 1997 do 2000 roku. Wcześniej przez cztery lata był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z uczelniami wyższymi był związany przez wiele lat. Ukończył w 1969 roku studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował m.in. Zakładem Chemii Krzemianów AGH, który sam zorganizował, a także był prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej. W 1986 roku zasiadł w Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk, a osiem lat później w Komisji Chemii PAN. W latach 1993-1997 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Profesor nie ukrywał swoich krytycznych poglądów na zmiany w edukacji wprowadzone przez rząd PiS. – Minister Zalewska powinna stanąć przed Trybunałem Stanu za skrócenie obowiązkowego cyklu kształcenia. Dziewięcioletni system, który wprowadziliśmy, to teraz standard na świecie. Mam duże obawy, że powtórzy się sytuacja sprzed 1999 roku, kiedy spora część uczniów nie podejmowała nauki po skończonej podstawówce. Gimnazja podnoszą aspiracje edukacyjne dzieci i ich rodziców – tłumaczył przed laty w rozmowie z Wirtualną Polską. W 2011 roku został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 roku Andrzej Duda nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Czytaj też:

