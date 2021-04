Jak Polska stała się śmieciowym Eldorado. Segregujesz śmieci? System recyklingu to absurd

Kiedy w Niemczech jakaś prywatna firma wprowadza na rynek tonę plastikowych opakowań, musi zapłacić za to 1200 euro. To tzw. opłata Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Ma działać w myśl zasady – wstawiłeś plastikową butelkę na sklepową półkę, to od razu zapłać za recykling, a kiedy klient weźmie ostatni łyk, to wyrzuci ją do kosza. A ile taka opłata wynosi w Polsce?

200 razy mniej. Średni koszt wprowadzenia tony plastiku na nasz rynek to zaledwie... 6 euro. Tak drobna kwota w żaden sposób nie pokryje nakładów, jakie trzeba ponieść, żeby plastik odzyskać do ponownego użycia.

To tylko jedna ze śmieciowych patologii, które od ponad dwóch dekad obrosły nasz rynek.

Tylko w 2018 roku na świecie wyprodukowano 360 mln ton tworzyw sztucznych. Góra plastiku rośnie z każdym rokiem. Międzynarodowe Stowarzyszenie Odpadów Sztucznych podało, że pandemia koronawirusa – a z nią rekordowa sprzedaż jednorazowych maseczek i rękawiczek – jeszcze przyspieszyła ten proces.