Maciej Nawacki ma kłopoty. Wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika Juszczyszyna

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek sędzia Paweł Juszczyszyn wrócił do pracy po ponad rocznej przerwie. Jak się jednak okazało, sędzia nie może pracować, bo jego działania blokuje prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Zdaniem Nawackiego, co prawda sąd w Bydgoszczy pozwolił Juszczyszynowi wrócić do pracy, jednak wcześniej Izba Dyscyplinarna SN postanowiła odsunąć sędziego od pracy. To, przekonuje Nawacki, wprowadza spór kompetencyjny.

Pełnomocnik Juszczyszyna zawiadamia prokuraturę

Jak podaje TOK FM, teraz pełnomocnik sędziego Juszczyszyna złożył zawiadomienie do prokuratury na działania Nawackiego. Pełnomocnik powołuje się na dwa artykuły Kodeksu karnego, które jego zdaniem zostały naruszone. Pierwszy to art. 231 o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, a drugi to art. 218 o uporczywym lub złośliwym łamaniu praw pracowniczych.

Za pierwsze z wymienionych przestępstw grozi nawet do trzech lat więzienia. „W odbiorze społecznym działanie Macieja Nawackiego może zostać bowiem odebrane jako przyzwolenie na niewykonywanie orzeczeń sądowych w innych sprawach, skoro nawet prezes Sądu Rejonowego może pozwalać sobie na ostentacyjne lekceważenie i niewykonywanie wiążących orzeczeń sądowych” – czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia, które przywołuje TOK FM.

Czytaj też:

Juszczyszyn skazał na grzywnę szefową Kancelarii Sejmu. Sprawa została przydzielona innej sędzi