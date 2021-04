REM: Sformułowanie „zorganizowana grupa przestępcza” w odniesieniu do PiS nie narusza zasad

„Zorganizowaną grupą przestępczą” nazwano członków PiS na antenie TOK FM. 1. lutego takie sformułowanie padło z ust Piotra Maślaka. Słuchacze stwierdzili, że tematem powinna zainteresować się Rada Etyki Mediów. Po dwóch miesiącach usłyszeliśmy, że Maślak jako publicysta nie naruszył Karty Etycznej Mediów. Zaznaczono jednak, że takie określenie jest zarówno bardzo pojemne, jak i nieprecyzyjne.

Rada przypomniała zresztą, że takie określenie padło już kiedyś w kontekście PiS i zostało wybronione przed sądem. 10 listopada 2018 roku Wojciech Sadurski napisał na Twitterze, że „Żaden przyzwoity człowiek nie powinien iść w paradzie obrońców białej rasy, którzy na chwilę schowali swe falangi i swastyki, w zmowie ze zorganizowaną grupą przestępczą PiS„. Sąd Okręgowy w Warszawie przypomniał wtedy za ECTS, że władza”musi być gotowa nawet na daleko idącą krytykę ze strony obywateli. Rozstrzygnięcie to podtrzymał jeszcze sąd apelacyjny.

Kolejna sprawa Piotra Maślaka

Wirtualne Media przypomniały przy tej okazji, że to kolejna już sprawa, której głównym bohaterem był Piotr Maślak z TOK FM. W listopadzie ubiegłego roku sąd stwierdził, że mógł on porównać działania rządu do „niewidomego w składzie porcelany”. – To nie była dyskryminacja osób niewidzących, lecz krytyka rządzących, do której Maślak miał prawo – wyjaśniano w uzasadnieniu opinii REM.

