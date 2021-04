Tusk odpowiedział Karnowskiemu. Zgłosił gotowość do „grzeszenia”

O tym, że sytuacja pomiędzy koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy jest ostatnio napięta, nie trzeba nikogo przekonywać. Politycy Solidarnej Polski nie zamierzają poprzeć wynegocjowanego przez Mateusza Morawieckiego w Brukseli Funduszu Odbudowy. Jarosław Gowin i jego Porozumienie wielokrotnie sceptycznie odnosili się do niektórych inicjatyw PiS.

Karnowski: Konflikty w Zjednoczonej Prawicy przez pandemię

W rozmowie z Radiem Wnet Michał Karnowski stwierdził, że „nieporozumienia w Zjednoczonej Prawicy mogą być potęgowane przez pandemię koronawirusa, a sytuacja zmieni się, gdy sytuacja epidemiczna w Polsce się uspokoi”. Jednocześnie publicysta ostrzegł „osoby, które mogłyby się przyczynić do rozpadu rządowej koalicji”. – Opozycja ewidentnie próbuje zagrać krajowym programem odbudowy w ten sposób, żeby go wywrócić i za tym, jak sądzi wywrócić rząd i potem zbudować coś nowego, przejściowego, technicznego. W ten sposób prawica oddałaby władzę opozycji. Wszyscy, którzy do tego by się przyczynili, biorą na swoje sumienie duży grzech, nie wiem, czy tylko polityczny – powiedział dziennikarz tygodnika „Sieci”.

Co Tusk powiedział Karnowskiemu?

Wypowiedź publicysty do tego stopnia zainteresowała Donalda Tuska, że postanowił odpowiedzieć Karnowskiemu w mediach społecznościowych. „Czekam tylko na drugie szczepienie i idę grzeszyć” - napisał szef Europejskiej Partii Ludowej na swoim profilu na Twitterze. Gotowość do „grzeszenia” zgłosiła także w komentarzu dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska.

