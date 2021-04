Zdjęcie pracownika schroniska z psem stało się viralem. Internautki chcą adoptować... opiekuna

Na facebookowym profilu schroniska w Wichita Falls leżącym na terenie amerykańskiego stanu Teksas pojawił się ostatnio wpis, który szybko stał się viralem. Kilka dni po publikacji post doczekał się 15 tys. udostępnień, 21 tys. reakcji i 28 tys. komentarzy, co w porównaniu z innymi materiałami publikowanymi przez administratorów profilu jest absolutnym fenomenem. Wszystko za sprawą zdjęcia, na którym uwieczniono jednego z pracowników instytucji.

Zackry Majewski podbija internet

„Zackry Majewski rozpoczął współpracę z nami w październiku 2020 roku” – czytamy w opisie do fotografii, na której mężczyzna pozował z suczką Sky. Jak przekazało schronisko, Majewski lubi husky i często przytula szczeniaki przebywające w schronisku. „W wolnym czasie Zac lubi wędrować i słuchać muzyki country” – dodano. Wpis miał nie tylko przybliżyć sylwetkę pracownika, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na Sky, która poszukuje nowego domu.

Pod postem ruszyła lawina komentarzy, których autorzy – a szczególnie autorki – koncentrują się głównie na Majewskim. „Czy Zaca też można adoptować?” – zapytała jedna z internautek. „Czy Zac też szuka nowego domu?” – dopytywała kolejna. Inna z komentujących zasugerowała z kolei, że powinien powstać kalendarz ze zdjęciami przystojnego opiekuna.

Administrator schroniska w Wichita Falls komentuje

O komentarz w sprawie poproszono Nickiego Bacona, który administruje schroniskiem w Wichita Falls. Jak podkreślił, co tydzień na Facebooku instytucja publikuje zdjęcie któregoś z opiekunów, by docenić jego pracę. – Zac pomaga przy sprzątaniu, karmieniu, pojeniu i wyprowadzaniu psów – wyjaśnił w rozmowie z portalem The Dodo dodając, że Majewski jest odpowiedzialny również za pracę w terenie. Pracownik nie tylko kontroluje sytuację bezpańskich czworonogów, ale również przyjmuje zgłoszenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami.

Jak powiedział Bacon, Majewski podszedł z dystansem do nagłego zainteresowania jego osobą. – Powiedział: Po prostu cieszę się, że psy przyciągają uwagę – przekazał dodając, że jego pracownik jest bardzo skromny.

