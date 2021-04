Izba Dyscyplinarna SN odmawia prokuraturze. Nie ma zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tulei

Sprawa sędziego Tulei była rozpatrywana łącznie przez około 23 godziny na posiedzeniu niejawnym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Najpierw w środę przez blisko 12 godzin. Około północy sędzia zarządził przerwę do dnia kolejnego. Do sprawy Sąd Najwyższy wrócił w czwartek około południa. Po kolejnych 11 godzinach Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję o odmowie wyrażenia zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego, o co wnioskowała prokuratura.

– Mała bitwa, którą dzisiaj wygraliśmy, ale wojna w obronie praworządności jeszcze trwa. Walczymy do końca – mówił Igor Tuleya po ogłoszeniu werdyktu. – Pamiętajmy, że kiedy był uchylany immunitet, to też w pierwszej instancji Izba Dyscyplinarna nie uchyliła go i na skutek zażalenia prokuratury w drugiej instancji już ten immunitet uchyliła – przypomniał.

Wniosek prokuratury ws. sędziego Igora Tulei

Sprawa dotycząca sędziego toczy się już od lat. W 2017 roku zdecydował on o wyrażeniu zgody na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu przez media. Chodziło o rozstrzygnięcie w sprawie kontrowersyjnego głosowania w sali kolumnowej. Sędziemu zarzucono następnie, że swoim czynem ujawnił tajemnicę śledztwa.

Igor Tuleya kilka razy nie stawił się na przesłuchanie w tej sprawie, dlatego prokuratura złożyła wniosek do Izby Dyscyplinarnej SN o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego do prokuratury. Wniosek wystosował Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Sędzia odmawia stawienia się przed organami sprawiedliwości, gdyż nie uznaje on Izby Dyscyplinarnej z uwagi na sposób jej powołania, który określa mianem wadliwego.

