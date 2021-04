Awantura na Twitterze z udziałem Siarkowskiej i Pereiry. „Jakim prawem bronisz cenzury?”

Kilka dni temu dr Paweł Basiukiewicz stwierdził na antenie Polsat News, że szkoły należy otwierać natychmiast, tak samo, jak lockdown należy zakończyć natychmiast, ponieważ nie ma żadnych badań naukowych, które by potwierdzały, że lockdown ma jakiś wpływ na rozprzestrzenienie się epidemii. Kardiolog jest zadeklarowanym zwolennikiem szybkiego poluzowania restrykcji i otwarcia gospodarki. Posłanka Anna Maria Siarkowska przekazała za pośrednictwem Twittera, że lekarz został wezwany przez Naczelną Izbę Lekarską do złożenia wyjaśnień. „Wezwanie nie za to jak leczy, ale za to jakie ma poglądy” – stwierdziła parlamentarzystka.

Pod wpisem rozgorzała spora dyskusja. „Pani poseł, ku rozwadze: aborcjoniści też nazywają aborcję na życzenie »poglądem«” – odpowiedział Samuel Pereira. Z kolei Jan Pawlicki nawiązał do decyzji TVP o zdjęciu z anteny programu „Warto rozmawiać”. „Blokowanie dyskusji na temat polityki zdrowotnej plus moralny szantaż, który tu stosujesz, to metody pałkarskie. Na szczęście ludzie to widzą” – stwierdził.

„Cenzura w TVP” i porównania do „aborcjonistów”

Na ripostę dziennikarza TVP nie trzeba było długo czekać. „Wyrażam swoje zdanie, do czego jako obywatel naszego kraju mam prawo i nie życzę sobie takiego traktowania. Innych ludzi za ich poglądy tak nie obrażasz na Twitterze” – napisał Pereira.

twitter

W dalszej części dyskusji pojawiły się oskarżenia o „stosowanie cenzury przez telewizję publiczną”. „Jak zarzucasz komuś, że jest wielbłądem, nie oczekuj poważnego traktowania. Porównywanie lekarzy, którzy wyrażają swoje zdanie na temat polityki zdrowotnej do "aborcjonistów" to kompromitacja i dno. Twój pałkarski styl dyskusji” – ocenił Jan Pawlicki.

twitter

„Masz ewidentnie problem z prawem drugiej osoby do wyrażenia swojej opinii. Dlaczego jednak uważasz, że masz prawo z tego powodu obrażać drugiego człowieka?” – pytał Samuel Pereira. „To rzecz uznaniowa, zależna od Twojego ego. A porównywanie innych do »aborcjonistów«, to szlam. Pojąłeś czy jeszcze słabo?” – odpowiedział mu były dyrektor programowy TVP1.

Czytaj też:

Nie lubi igieł, ale się przełamie. Prezydent Duda zarejestrowany na szczepienie przeciw COVID-19