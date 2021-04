Odnaleziono miecz z bitwy pod Grunwaldem. Odkrycia dokonał pasjonat z wykrywaczem metalu

O wyjątkowym znalezisku poinformował w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przesłanym PAP komunikacie podano, że „takie znalezisko trafia się raz na dziesięciolecia” .

„To fenomenalny zestaw w postaci miecza, pochwy, pasa i dwóch noży. Biorąc pod uwagę, że zabytki te pochodzą z przełomu XIV i XV, a więc przeleżały w ziemi ok. 600 lat, to są zachowane w niebywale dobrym stanie” – poinformował znalazca zabytków Aleksander Miedwiediew. Dodał, że w tamtym czasie były to niezwykle cenne rzeczy, których wartość można porównać do ceny dzisiejszego auta osobowego.

Zaplanowano kolejne prace w miejscu znalezienia miecza

Miedwiediew odkrył te przedmioty pod Olsztynem. Dokładnego miejsca znaleziska nie ujawniono, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Drej poinformował, że trwają przygotowania, aby w tym miejscu przeprowadzić prace archeologiczne. „Zastanawiające jest, że nikt tych przedmiotów, bardzo wówczas cennych, nie przywłaszczył. Być może uda się odnaleźć szczątki rycerza, do którego należały te rzeczy” - powiedział Drej.

Miedwiediew przekazał znaleziska marszałkowi regionu Gustawowi Markowi Brzezinowi. Ze względu na pandemię uroczystość odbyła się bez udziału mediów, urząd poinformował o niej post factum. Podano, że marszałek przekazał znalezisko Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, która podda teraz wszystkie znalezione przedmioty konserwacji.

„Zestaw orężny zostanie teraz poddany czynnościom konserwacyjnym i badawczym. Mamy pewne podejrzenia, co do statusu społecznego średniowiecznego właściciela miecza i jesteśmy ciekawi, co kryje się pod warstwą rdzy” - dodał Drej.

Aleksander Miedwiediew ma na swoim koncie także inne sensacyjne znaleziska - podczas prac archeologicznych, które od lat odbywają się wczesną jesienią na Polach Grunwaldu odnalazł w 2020 roku dwa doskonale zachowane topory bojowe. One także trafiły do grunwaldzkiego muzeum.

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

