Szczecin. Wypadek w przedszkolu. Dwie dziewczynki w szpitalu, jedną reanimowano

Dramatyczne chwile w szczecińskim przedszkolu przy ul. Hożej. Dwie ok. siedmioletnie dziewczynki zaplątały się w linę. U jednej z nich doszło do zatrzymania akcji serca, konieczna była reanimacja. Dzieci trafiły do szpitala, a prezydent miasta zapowiedział kontrolę w placówce.

Do zdarzenia doszło w piątek 23 kwietnia na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Hożej w Szczecinie. Podczas zabawy w nieznanych okolicznościach ucierpiały dwie ok. siedmioletnie dziewczynki. RMF FM podaje, że dzieci zaplątały się w jakiś rodzaj liny. „Głos Szczeciński" informuje, że według jednej z wersji zdarzeń, do wypadku miało dojść podczas zabawy ze skakanką. Policja nie ujawnia jednak szczegółów zajścia. Wiadomo jedynie, że dziewczynki miały poważne problemy z oddychaniem. U jednej z siedmiolatek doszło do zatrzymania akcji serca, konieczna była reanimacja. Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy, dziecko udało się uratować. Dziewczynki trafiły do szpitala. Prezydent miasta zapowiada kontrolę Głos w sprawie zabrał już także prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „Jestem zszokowany tą sytuacją. Dzieci są pod opieką lekarzy. Czekam na wiadomości o ich stanie zdrowia. Jednocześnie zleciłem drobiazgową kontrolę, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Obejmie ona także urządzenia na placach zabaw wszystkich pozostałych placówek" – poinformował.

