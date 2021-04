Andrzej Duda o kulisach powstania zdjęcia. „Żona dziś przyszła do mnie i trochę miała pretensje”

W piątek 23 kwietnia prezydent poinformował, że skorzystał z możliwości zapisu na szczepienie przeciw COVID-19. Andrzej Duda ogłosił to, pokazując swoje zdjęcie w koszulce z napisem 1972, oznaczającym rocznik, z którego pochodzi prezydent. Jak zdradził w wywiadzie dla Polsat News, już po wszystkim musiał tłumaczyć się żonie.

Prezydent przyznał, że jego codzienny ubiór spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów. Przy okazji opowiedział, jaka jest historia zdjęcia i samego T-shirtu. – Ja jakiś czas temu kupiłem te podkoszulki dla siebie i dla Agaty, bo mi się bardzo spodobały. A my jesteśmy obydwoje z rocznika 1972 – wyjaśniał Andrzej Duda.

– Dla niej kupiłem damską, podobną do mojej, ale nie taką samą. No i żona dziś przyszła do mnie i trochę miała pretensje. Dlaczego mi nie powiedziałeś, ja bym też się przebrała w tę koszulkę, zrobilibyśmy sobie zdjęcie razem... – relacjonował. Prezydent przyznał, że szczepiony będzie w poniedziałek, preparatem Moderny. Podobnie jego żona.

