Nowa doktryna polityczna PO. „Polska nie była tak samotna od czasów rozbiorów”

– Przez ostatni rok świat zmienił się diametralnie. Tym, co dziś dotyka nas najbardziej, jest poczucie braku bezpieczeństwa. Troska o zdrowie rodziny, przyjaciół, bliskich. Niepewność jutra i tego, czy gospodarka wytrzyma kolejną falę kryzysu. Bezpieczeństwo jest filarem, na którym musimy odbudować wspólnotę. Odbudować w oparciu o wartości: szacunku dla drugiego człowieka, samorządności, praworządności i obywatelskości – mówił przewodniczący PO.

Budka: Polska nie była tak samotna od czasów rozbiorów

Budka podkreślił, że „jedną z gwarancji bezpieczeństwa, jest racjonalna i przewidywalna polityka zagraniczna”. – Polska nie była tak samotna od czasów rozbiorów. Kaczyński zabił polską politykę zagraniczną. Czy ktoś w Europie zna nazwisko polskiego ministra spraw zagranicznych? To pytanie retoryczne – stwierdził. – Polityka zagraniczna potrzebuje natychmiastowej zmiany, nowej doktryny opartej na trzech filarach: europejskim, transatlantyckim i wschodnim – dodał lider PO.

Szef Platformy wzastanawiał się, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, jeśli rząd pozostaje jednocześnie w konflikcie z Unią Europejską, a prezydent przez wiele tygodni zwleka z wysłaniem oficjalnych gratulacji nowemu prezydentowi USA. – Czy możemy ufać premierowi, który w trudnych dla Europy czasach, gdy Rosja eskaluje konflikt z Ukrainą, chce politykę zagraniczną budować na sojuszu z Matteo Salvinim i Viktorem OrbanemMatteo Salvinim i Viktorem Orbanem – dwoma największymi, bezkrytycznymi wielbicielami Putina w Unii Europejskiej? – pytał.

Budka o pomysłach PO na politykę zagraniczną

– Zakończymy konflikt z Unią Europejską. Odbudujemy relacje. Przywrócimy partnerskie stosunki z administracją USA. Podstawą do budowy nowych relacji będzie warszawski polsko-amerykański szczyt. Powrócimy do sprawczej i skutecznej polityki wschodniej. Będziemy znowu pełnić rolę eksperta NATO i UE ds. wschodniego sąsiedztwa. Zacieśnimy współpracę z Ukrainą. Obywatele Białorusi będą mogli liczyć na nasze wsparcie. Odzyskamy należne nam miejsce w UE i w światowej polityce. Nasz głos znowu będzie słyszalny, a oczy wszystkich skierowane na Polskę, na centrum Europy -z podziwem i szacunkiem. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę – zapewnił Budka.

Sikorski: Nie widzę oznak, aby nasz region chciał pójść polską drogą

Na konferencji pojawił się także Radosław Sikorski. – Celem nr. 1 obecnego rządu od początku było osłabianie integracji UE. Celem nr. 2 było zawarcie ideologicznego sojuszu z Donaldem Trumpem. Polska miała być państwem frontowym rzekomej wojny cywilizacyjnej. Mimo przestróg, aby w relacjach z USA nie stawiać wszystkiego na jedną kartę – obóz rządzący trzymał się tonącego Trumpa. W rezultacie nasza władza znalazła się na spalonym. Prezydent Joe Biden nie znalazł czasu na rozmowę z Andrzejem Dudą – mówił europoseł.

– Nie widzę oznak, aby nasz region chciał pójść polską drogą. Jeśli celem Trójmorza ma być powstrzymywanie Rosji, to dlaczego PiS w PE chce tworzyć sojusze z politykami pro-rosyjskimi? Polska jak tlenu potrzebuje odpowiedzialnej, spójnej i zwinnej polityki zagranicznej. Dziś naszym celem powinno być: wejście do grupy trzymającej władzę w UE, po drugie: współkierowanie polityką wschodnią UE, po trzecie: wejście do G20 – mówił Radosław Sikorski.

– Wyeliminujemy wszelkie naruszenia prawa europejskiego oraz praworządności. Staniemy się liderem tworzenia europejskiej obronności – będziemy dążyć do zwiększenia europejskich funduszy na obronę oraz stworzenia Legionu Europejskiego. Odbudujemy znaczenie Trójkąta Weimarskiego. Staniemy się aktywnym członkiem grupy G5 UE – odzyskamy realny wpływ na kierunki rozwoju. Dołączymy do krajów należących do Prokuratury Europejskiej – dodał europoseł KO.

