Zgwałcili 14-latkę, a całe zdarzenie nagrali. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzą śledztwo w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich. Pracę rozpoczęli w marcu ubiegłego roku. Do tej pory dotarli do ośmiu podejrzanych. Wobec pięciu z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt.

Do kolejnych zatrzymań w tej sprawie doszło kilka dni temu. „Kryminalni podejrzewali, że jeden z mężczyzn może być uzbrojony, dlatego do realizacji zatrzymania skierowano kontrterrorystów, którzy weszli do mieszkania na terenie Gdańska i obezwładnili jednego z mężczyzn, w tym samym czasie w innej części miasta doszło do zatrzymania drugiego z podejrzanych mężczyzn” – informuje pomorska policja .

Gwałcił 14-latkę, a jego kolega to nagrywał

Na podstawie zebranego przez śledczych z komendy wojewódzkiej policji materiału dowodowego ustalono, że na przełomie 2016 i 2017 roku zatrzymani mężczyźni wykorzystali seksualnie 14-letnią wówczas dziewczynkę. Zwabili ją do mieszkania, a następnie 56-latek zgwałcił ją, a drugi zrobił jej pornograficzne zdjęcia.

„ W mieszkaniach zatrzymanych policjanci zabezpieczyli nośniki danych takie jak dyski, pendrivy, aparaty fotograficzne, które zostały przekazane do badań biegłemu z zakresu informatyki śledczej ” – informuje policja. „Ponadto podczas przeszukania policjanci znaleźli w mieszkaniach obu mężczyznach środki odurzające i psychotropowe” – dodano w opublikowanej informacji .

Mężczyźni usłyszeli zarzut utrwalania treści pornograficznych z udziałem małoletniej oraz posiadania środków odurzających i psychotropowych. Ponadto 56-latek usłyszał zarzut zgwałcenia 14- latki. Obaj zostali aresztowani.

49-latkowi grozi 10 lat pozbawienia wolności, 56-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

