Misja polskiego rządu. Ciężko chory na COVID-19 dyplomata wrócił do kraju z Indii

W niedzielę 25 kwietnia do Polski przyleciał specjalny samolot, którym z Indii ewakuowany został ciężko chory na COVID-19 polski dyplomata. Towarzyszy mu jego rodzina: również chora ciężarna żona oraz czwórka dzieci.

Całą operację skoordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. -Sytuacja w Indiach jest dramatyczna, nie ma tlenu, nie ma miejsc w szpitalach. Dyplomaci również nie mogą liczyć na pomoc. Niezbędna była więc ewakuacja Polaka do kraju – powiedział płk. Konrad Korpowski, dyrektor RCB. Jak podkreślił, w przygotowaniu całej operacji kluczowe było skoordynowanie działań MSZ, KPRM oraz Ministerstwa Zdrowia, a także Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz PLL LOT.

Dyplomata wraz z rodziną, po przylocie do Warszawy trafił do jednego ze szpitali zakaźnych w stolicy.

Koronawirus w Indiach – dramatyczna sytuacja

Tymczasem sytuacja epidemiczna w Indiach staje się coraz poważniejsza. Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia w niedzielę, kolejny dzień z rzędu, pobity został światowy rekord liczby nowych infekcji w ciągu doby – 349 691. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Indiach 2767 osób w związku z Covid-19 – również najwięcej do tej pory.

Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Browna w Providence w USA, Ashish Jha, ostrzegł w artykule na łamach sobotniego "Washington Post", że liczące 1,3 mld mieszkańców Indie są na skraju katastrofy humanitarnej. Większość ekspertów szacuje, że prawdziwa liczba zgonów i zakażeń koronawirusem jest pięć do dziesięciu razy większa.

Minister zdrowia Włoch wprowadził w niedzielę zakaz wjazdu dla podróżnych z Indii i tych, którzy przebywali tam w ciągu ostatnich 14 dni. Od 26 kwietnia z Indii do kraju będą mogli wracać tylko Niemcy, u których przed odlotem został przeprowadzony test na obecność koronawirusa. Po przylocie do Niemiec obowiązkowa będzie 14-dniowa kwarantanna. Obcokrajowcy nie będą mogli przylecieć z Indii do Niemiec.

