Słowa papieża obrażają uczucia religijne? Zaskakująca sprawa w prokuraturze

Jak informuje portal prawniczy Bezprawnik, do prokuratury złożono zawiadomienie z powodu tęczowej flagi, na której dwóch mężczyzn umieściło słowa papieża Franciszka „Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś”. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście sprawdzi, czy słowa te mogły obrazić uczucia religijne. Z informacji Bezprawnika wynika, że śledczy powołają biegłego religioznawcę, który zdecyduje, czy tęczowy transparent z papieskimi słowami – wypowiedzianymi przez papieża Franciszka do ofiary molestowania seksualnego przez księdza-pedofila Juana Carlosa Cruza – wystarczy do oskarżenia jego autorów.

Co kodeks karny mówi i obrazie uczuć religijnych?

Sprawa będzie rozpatrywana na podstawie art. 196 kk, który brzmi: „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Bezprawnik dodaje, że konstrukcja tego przepisu opiera się na założeniu, że „karze podlega ten, kto obraża uczucia religijne innych osób – ale na jeden z dwóch wskazanych sposobów: ierwszy stanowi znieważenie przedmiotu czci religijnej, drugim zaś znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych a znieważenia należy dokonać w publicznie”. Tymczasem słowa papieża Franciszka czy Katechizm Kościoła Katolickiego nie stanowią „przedmiotu czci religijnej”.

Czytaj też:

Kandydat opozycji w Rzeszowie: Karta LGBT? Nie jest to dziś główna sprawa