Pawłowicz o pozwie Watchdog ws. Lux Veritatis. „Nękają sądownie katolicką Fundację”

Organizacja Watchdog wytoczyła proces karny członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis oraz ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Poszło o nieudzielenie informacji publicznej. Organizacja domagała się danych o jej wydatkach ze środków publicznych. Toruński redemptorysta nie pojawił się w warszawskim sądzie. Kolejną rozprawę zaplanowano na 29 kwietnia.

Krystyna Pawłowicz broni Fundację Lux Veritatis w sporze z Watchdog

Do sprawy odniosła się sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości wsparła w mediach społecznościowych Fundację Lux Veritatis. Pawłowicz napisała, że „nie życzy sobie udostępnienia danych lewackiej i antychrześcijańskiej sieci Watchdog Polska”. Sędzia TK dodała, że organizacja „nęka sądownie katolicką Fundację”.

Dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” Lidia Kochanowicz-Mańk mówiła z kolei o „walce, której celem ma być zamknięcie niezależnych mediów”. – Niezależnie od tego, czy będzie rządziła obecna opcja polityczna, czy będzie rządziła dzisiejsza opozycja, to te media trwały i będą trwały nadal, ponieważ mają wiernych słuchaczy i odbiorców, telewidzów, którzy utożsamiają się z tym, co mówimy; którzy chcą dociekać prawdy, chcą polski katolickiej, którzy nie chcą się poddać temu, co się dzieje – przekonywała.

Radio Maryja murem za Fundacją założoną przez o. Tadeusza Rydzyka

Watchdog domaga się od sądu przeprowadzenia przeszukań w siedzibie Fundacji, zajęcia komputerów, telefonów komórkowych oraz dostępu do wszystkich skrzynek poczty elektronicznej. Według Radia Maryja to może spowodować kilkumiesięczne zawieszenie działalności redakcji. Tak uważa m.in. dr Jolanta Hajdasz z Centrum Monitoringu Wolności Słowa Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która mówi o „odebraniu prawa do publikacji TV Trwam i Radiu Maryja”.

