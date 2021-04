Różnica zdań w „Kropce nad i” z udziałem posłów KO i Lewicy. „PiS to partia oszustów”

Liderzy lewicowych partii zaprosili Mateusza Morawieckiego na spotkanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Rozmowy mają odbyć się we wtorek 27 kwietnia, a Lewica dzień wcześniej zaprezentowała sześć postulatów, w tym ten dotyczący przeznaczenia minimum 30 proc. środków z KPO na samorządy. – Fundusz Odbudowy to wielka szansa dla Polski, to miliardy złotych, które zostaną w Polsce. Dlatego postawiliśmy ostre, twarde warunki – komentował Krzysztof Gawkowski, który pojawił się w „Kropce nad i” na antenie TVN24.

Krzysztof Gawkowski: PiS to partia oszustów

Gościem Moniki Olejnik był również Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. – W tej sprawie nie można wykazać się naiwnością – stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego KO. – Uważam, że co do zasady z PiS-em można rozmawiać tylko jako opozycja. Bo tylko jak jesteśmy razem, jesteśmy silni – dodał. Tomczyk nie szczędził również gorzkich słów pod adresem ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. – PiS to partia oszustów, im nie można wierzyć. Oni chcą oszukać i ukraść – argumentował.

Nieco inne spojrzenie na tę kwestię ma Gawkowski. – Chciałem uspokoić pana Cezarego, bo to nie pierwszy raz, kiedy siadaliśmy w różnych konfiguracjach do stołu z premierem Morawieckim – podkreślił. – Potrzeba pieniędzy na pomoc w wielu branżach. Każdy potrzebuje pieniędzy i albo będziemy patrzyli na te środki z Funduszu Odbudowy w taki sposób albo zawsze będziemy politykować. To politykierstwo zmęczyło już wielu. Myślenie w kategoriach totalnej opozycji, że wszyscy są oszustami może sprawić, że stracimy te pieniądze – ocenił szef klubu Lewicy.

Posłowie Lewicy i KO zgodzili się jednak w w kwestii przyszłości obecnego rządu. – Nie wolno wyciągać pomocnej ręki do PiS. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd upadł – stwierdził Tomczyk. – Jesteśmy za tym, żeby szybko odsunąć PiS od władzy – mówił Gawkowski. – Ale chciałbym w tę naszą rozmowę trochę racjonalności wprowadzić. My na opozycji z sobą rozmawiamy, my chcemy, żeby te pieniądze przyjechały do Polski. Za dwa lata PiS nie będzie rządził. Trzeba zrobić wszystko, żeby te pieniądze do Polski spłynęły i żebyśmy mogli nimi w przyszłości mądrze zarządzać – dodawał polityk Lewicy.

