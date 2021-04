Andrzej Duda razem z żoną zaszczepieni przeciwko COVID-19. Jak się czują?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Andrzej Duda poinformował, że zarejestrował się na szczepienie. Prezydent do wpisu dołączył zdjęcie, na którym pozował w koszulce z rocznikiem urodzenia. Na antenie Polsat News polityk przyznał, że jego ubiór spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów. Przy okazji opowiedział, jaka jest historia zdjęcia i samego T-shirtu.

– Ja jakiś czas temu kupiłem te podkoszulki dla siebie i dla Agaty, bo mi się bardzo spodobały. A my jesteśmy obydwoje z rocznika 1972 – wyjaśniał Andrzej Duda. – Dla niej kupiłem damską, podobną do mojej, ale nie taką samą. No i żona dziś przyszła do mnie i trochę miała pretensje. Dlaczego mi nie powiedziałeś, ja bym też się przebrała w tę koszulkę, zrobilibyśmy sobie zdjęcie razem... – relacjonował. Prezydent poinformował wówczas, że zostanie zaszczepiony w poniedziałek preparatem Moderny.

Andrzej Duda razem z żoną zaszczepieni przeciwko COVID-19

We wtorek 27 kwietnia Andrzej Duda przekazał najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia i samopoczuciu żony. „Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID-19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze” – napisał na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Rząd pochyla się nad KPO. Kluczowe negocjacje z Lewicą