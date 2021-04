Zabiegi planowe były zawieszone od marca. NFZ ogłosił zmianę: wznawia świadczenia

8 marca 2021 roku, gdy walczono z III falą pandemii koronawirusa, centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wydała rekomendację, by ograniczyć do minimum lub czasowo zawiesić planowane świadczenia. Wówczas argumentowano, że taka decyzja pomoże walczyć z epidemią COVID-19 – rosła wtedy liczba osób potrzebujących hospitalizacji, a to powodowało wzrost zapotrzebowania na tzw. łóżka covidowe.

NFZ: Zalecamy wznowienie świadczeń planowych od 4 maja

Po blisko dwóch miesiącach, 27 kwietnia, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o cofnięciu tej decyzji.

W przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca wznowienie ich udzielania od 4 maja 2021 r. – czytamy w komunikacie NFZ.

Jak argumentuje NFZ, poprawiła się sytuacja epidemiczna, dlatego też możliwy jest powrót zabiegów planowych. „Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenie ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, należy przyjąć za nieobowiązujące” – informuje NFZ.

