Wpadka Borysa Budki. Na antenie TVN-u pojawił się z flagą... Indonezji

Przedstawiciele Lewicy i Mateusz Morawiecki osiągnęli porozumienie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, a rząd przyjął warunki stawiane przez Włodzimierza Czarzastego i innych przedstawicieli ugrupowań lewicowych. Ten temat zdominował przekazy medialne, a o komentarz w sprawie poproszono Borysa Budkę.

Borys Budka z flagą Indonezji. Wpadka lidera PO

Lider Platformy Obywatelskiej pojawił się we wtorek 27 kwietnia na antenie TVN24, gdzie Piotr Kraśko pytał go o ocenę działań Lewicy. Już krótko po rozpoczęciu emisji na Twitterze zaczęły pojawiać się pierwsze wpisy internautów sugerujące, że Budka promuje na wizji flagę innego kraju.

Okazało się, że polityk przypiął do marynarki barwy Polski, ale do góry nogami, przez co wyglądały one jak flaga Indonezji. „Kolejna gafa” – skwitował jeden z internautów udostępniających screen z TVN24. Inny z użytkowników nazwał z kolei ironicznie Budkę „księciem Monako” przypominając zarazem, że czerwono-białe barwy są jednym z symboli narodowych tego księstwa.

twitter

Borys Budka o wyborcach Lewicy: Czują zażenowanie

Rozmowa na antenie TVN24 dotyczyła głównie wydarzeń związanych z rządowym projektem dot. Krajowego Planu Odbudowy. Budka został zapytany o to, czy rozmawiał z przedstawicielami Lewicy po tym, jak osiągnęli oni porozumienie z rządem. – Nie miałem okazji. Rozmawiałem za to z wieloma wyborcami Lewicy, którzy czują zażenowanie – stwierdził. – To dziwne, kiedy liderzy Lewicy zaczęli nagle bezgranicznie ufać Morawieckiemu i Kaczyńskiemu – dodał.

Lider PO skrytykował również szefa SLD. – Jeżeli jest prawdą to, że Włodzimierz Czarzasty za plecami pozostałych partnerów z opozycji układał się z Michałem Dworczykiem, to jest to smutne. Świadczy to o tym, że ktoś ufa ludziom, którzy do tej pory wielokrotnie skłamali i oszukali – kontynuował. Zdaniem Budki może to wynikać z faktu, że Czarzasty nie zasiadał w Sejmie poprzedniej kadencji i „nie pamięta tego, ile razy PiS oszukał opozycję” .

Czytaj też:

Koalicja awantur. Opozycja straciła szansę na wspólny blok?