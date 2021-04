Niedzielski: „Od 4 maja dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół”. Jest jedno „ale”

Adam Niedzielski przed planowaną na dziś konferencją ws. luzowania obostrzeń zdradził, że na pewno można spodziewać się powrotu młodszych roczników do nauki stacjonarnej. Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będzie to, czy powrót do szkół ma nastąpić już w całym kraju, czy w województwach z lepszą sytuacją epidemiologiczną. Od 26 kwietnia w 11 województwach dzieci uczą się w trybie hybrydowym, a w pięciu – nadal stacjonarnie.

Minister zdrowia zaznaczył, że rząd chce, żeby do końca maja powróciła nauka stacjonarna we wszystkich typach szkół. Dodał, że szczegółowe terminy zostaną podane podczas konferencji.

Luzowanie obostrzeń. Brak jednomyślności w rządzie

Mówiąc o innych obszarach życia społeczno-gospodarczego, których ma dotyczyć luzowanie, Adam Niedzielski wskazał, że decyzje mają zapaść dziś. – Jest dużo punktów widzenia wewnątrz rządu na temat tego, jak ma to wyglądać – mówił. Zaznaczył, że on sam prezentuje raczej ostrożne podejście do znoszenia rygorów, w przeciwieństwie do wicepremiera Jarosława Gowina.

Przypomnijmy, że we wtorek minister Jarosław Gowin zaprezentował na spotkaniu z przedsiębiorcami i prezydentem plan szybkiego i całkowitego otwarcia gospodarki od 4 maja.

