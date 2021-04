Spadek liczby zakażeń w Polsce. Znamy już dane ze środy o nowych przypadkach

– Dzisiaj mamy ponad 8 tysięcy zakażeń. Widać tendencję spadkową, to prawie 40 proc. mniej niż tydzień temu. Nowych zakażeń co dzień ubywa – mówił Kraska. We wtorek była mowa o 5 709 zakażeniach i 460 zgonach z powodu COVID-19. W szpitalach zmniejsza się także liczba chorych na COVID-19. We wtorek hospitalizowanych było 26,9 tys. pacjentów, czyli ponad 5 tys. mniej niż tydzień temu. 3 tys. pacjentów korzystało z respiratorów, to też mniej niż przed tygodniem.

Luzowanie obostrzeń. W środę konferencja

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w środę poznamy harmonogram luzowania obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że można się spodziewać decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Szczegółowe rozwiązania zostaną dopracowano na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które startuje w środę o godz. 9:30. Po nim spodziewana jest konferencja szefa resortu zdrowia.

Spór w rządzie o obostrzenia

Wiadomo, że wewnątrz rządu trwa spór dotyczący dalszego postępowania ws. rygorów. Jedną ze stron jest Jarosław Gowin. We wtorek wicepremier rozwoju przedstawił plan otwarcia gospodarki od 4 maja. Adam Niedzielski nie kryje, że nie popiera takiego rozwiązania. – Cały czas mamy do czynienia z dużym obłożeniem szpitali. Szpitale w systemie covidowym są, można powiedzieć, przepełnione, więc moją rolą jest studzenie nadmiernego optymizmu, jeśli chodzi o myślenie o tym, co luzować i w jakiej skali – mówił na antenie RMF FM Adam Niedzielski.

