Spadek liczby zakażeń w Polsce. Znamy już dane ze środy o nowych przypadkach

– Dzisiaj mamy ponad 8 tysięcy zakażeń. Widać tendencję spadkową, to prawie 40 proc. mniej niż tydzień temu. Nowych zakażeń co dzień ubywa – mówił Kraska. We wtorek była mowa o 5 709 zakażeniach i 460 zgonach z powodu COVID-19.

Luzowanie obostrzeń. W środę konferencja

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w środę poznamy harmonogram luzowania obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że można się spodziewać decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

