NA ŻYWO: Konferencja premiera i ministra zdrowia ws. luzowania obostrzeń

10:23 Mateusz Morawiecki przypomniał o ważnej roli szczepień. - To jest nadzieja, która w najbliższych miesiącach musi wypełnić nasze działania - powiedział. 10:22 - Trzecia fala pandemii prawdopodobnie się przełamała - zaznaczył premier. - Do wyczekiwanego z dawna odmrażania powinniśmy podejść z cierpliwością i pokorą - dodał. 10:21 Jak podkreślił szef rządu, dane dot. zakażeń dają podstawy do "ostrożnego optymizmu". Podkreślił przy tym, że w szpitalach o życie walczy wciąż około 3 tys. pacjentów. 10:20 Najpierw głos zabierze Mateusz Morawiecki. - Dane, które otrzymujemy, a które dotyczą zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki - zaczął premier. 10:20 Rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia i premiera. 10:04 Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski powinni rozpocząć konferencję już za około 10 minut. 9:37 Konferencję zaplanowano na 10:15, co potwierdził rzecznik rządu:



twitter.com

Przypomnijmy, od kilku dni trwają spekulacje, które gałęzie gospodarki będą odmrażane. Już we wtorek 27 kwietnia Jarosław Gowin podał proponowany przez niego kalendarz zmian zakładający luzowanie restrykcji już po majówce.

Zgodnie z propozycją całkowicie otwarty powinien zostać sektor handlu detalicznego, a restauracje miałyby przyjmować gości w otwartych ogródkach restauracyjnych. Wznowiona powinna zostać także działalność hoteli, które mogłyby jednak przyjmować gości do 50 proc. miejsc w danym obiekcie. Wicepremier mówił również o otwarciu siłowni i klubów fitness przy zachowaniu rygorów sanitarnych.

