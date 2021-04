Konferencja premiera i ministra zdrowia. Poznaliśmy szczegóły ws. luzowania obostrzeń

Podczas środowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski przedstawili plan dotyczący odmrażania gospodarki. Kolejne kroki w zakresie luzowania restrykcji będą podejmowane już od 1 maja. Zebraliśmy najważniejsze decyzje ogłoszone przez premiera i ministra zdrowia:

Minister zdrowia podkreślił, że zaprezentowany dzisiaj plan jest "kompleksowy oraz oparty na prognozie zachorowań". - To harmonogram, w którym bezpośrednie kryteria nie zostały przedstawione, dlatego istnieje pewna doza tolerancji - dodał sugerując, że szybszy spadek liczby dobowych zakażeń nie doprowadzi do szybszego luzowania restrykcji. 10:54 Przypomnienie zmian, które czekają nas już od 15 maja:



Rada Medyczna opracowuje mechanizmy, które mają skłonić do jak najszybszej akcji szczepień - przekazał premier dodając, że różne regulacje są również opracowywane przez państwa unijne. Możliwe, że na pokład samolotów linii niektórych państw wpuszczane będą tylko osoby zaszczepione. 10:51 Co z komuniami zaplanowanymi na weekend 8-9 maja?

Szef resortu przekazał, że w tym przypadku świętowanie ograniczy się wyłącznie do uroczystości w kościele. 10:50 Co z koncertami i muzycznymi imprezami plenerowymi?

Niedzielski przypomniał, że od 15 maja dopuszczona będzie możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. - Te imprezy muszą wpisywać się w te standardy - podkreślił. Jeśli chodzi o imprezy zaplanowane na wakacje, to decyzje będą podejmowane w dalszym czasie. 10:47 Co istotne, w hotelach zamknięte pozostaną restauracje:



Niedzielski przypomniał, że luzowanie obostrzeń dotyczy również kościołów. Teraz w świątyni na 1 osobę będzie przypadało 15 m kw. 10:40 Teraz czas na pytania od dziennikarzy. 10:40 Szef resortu zdrowia zapowiedział, że 29 maja otwarte zostaną baseny i inne kryte obiekty sportowe, ale już dla wszystkich chętnych, a nie tylko grup zorganizowanych. 10:39 Niedzielski przekazał, że kolejny krok zostanie wykonany 29 maja przy założeniu, że utrzymają się tendencje spadkowe dot. zakażeń. - Otworzymy gastronomię wewnątrz lokali, z obłożeniem 50 proc. i z zachowaniem odstępów - przekazał. 10:38 Wznowiona zostanie również działalność obiektów sportowych na świeżym powietrzu. Kibice będą mogli zapełnić 25 proc. trybun - przekazał minister. 10:37 - Kolejny krok będziemy wykonywali 15 maja - powiedział minister zdrowia. - Od tego terminu na zewnątrz maseczki nie będą musiały być noszone, o ile zachowany będzie dystans - zaznaczył. 10:36 - W sklepach wracamy do limitu 1 osoba na 15 m kw, ten sam limit będzie stosowany w kościołach - powiedział minister zdrowia. 10:35 Hotele również zostaną otwarte po majówce, a dokładnie 8 maja, ale z pewnymi ograniczeniami:



Przypomnijmy, od kilku dni trwają spekulacje, które gałęzie gospodarki będą odmrażane. Już we wtorek 27 kwietnia Jarosław Gowin podał proponowany przez niego kalendarz zmian zakładający luzowanie restrykcji już po majówce.

Zgodnie z propozycją całkowicie otwarty powinien zostać sektor handlu detalicznego, a restauracje miałyby przyjmować gości w otwartych ogródkach restauracyjnych. Wznowiona powinna zostać także działalność hoteli, które mogłyby jednak przyjmować gości do 50 proc. miejsc w danym obiekcie. Wicepremier mówił również o otwarciu siłowni i klubów fitness przy zachowaniu rygorów sanitarnych.

