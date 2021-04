Rząd otwiera siłownie. Padła data i warunki odmrożenia

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił 28 kwietnia najnowsze ustalenia ws. aktualnych obostrzeń. Szef rządu poinformował o łagodzeniu restrykcji w maju. Polityk podał harmonogram odmrażania branż. Nowe rygory dotyczą m.in. funkcjonowania restauracji, hoteli, handlu czy organizacji wesel.

Rząd otwiera siłownie

Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że od 1 maja umożliwiona zostanie część aktywności na świeżym powietrzu i w zamkniętych obiektach sportowych oraz na basenach. Ta data będzie obowiązywać dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Limit osób na świeżym powietrzu będzie wynosił 50 uczestników.

Premier powiedział również co z siłowniami, klubami fitness i solariami. Będą one dostępne w reżimie sanitarnym. Ustalono limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Minister zdrowia dodał, że od 15 maja otwarte obiekty sportowe będą mogły przyjąć do 25 proc. publiczności. Od 29 maja kryte obiekty sportowe i baseny będą otwarte dla wszystkich osób. Obłożenie będzie jednak wynosić maksymalnie 50 proc. Nowe zasady będą obowiązywać w całej Polsce. Nie będzie regionalizacji.

Siłownie w końcu otwarte. Były zamknięte przez kilka miesięcy

Siłownie i kluby fitness są zamknięte od połowy października. Podobnie jak baseny, ale te zostały otwarte na miesiąc w połowie lutego. Wyjątkowo w kwestii korzystania z siłowni zostali potraktowani jedynie profesjonalni sportowcy. To doprowadziło do sytuacji, w której powoływano wiele związków sportowych, np. latania na miotle. Wszystko po to, aby powołać zapisane tam osoby do reprezentacji Polski, co pozwalało na legalne ćwiczenie. W pewnym momencie rząd ukrócił jednak te praktyki.

