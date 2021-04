Certyfikat dla zaszczepionych? Morawiecki: Pracujemy nad zasadami współżycia w społeczeństwie

Czy osoby zaszczepione będą miały szersze możliwości uczestnictwa w życiu społecznym? Do pomysłu wprowadzenia tak zwanego certyfikatu dla zaszczepionych odniósł się na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Niektóre rozwiązania są narzucone przez UE

– Rada Medyczna i Rządowy Zespół do Walki z COVID-19 opracowują rozwiązania, które mają zachęcić do uczestnictwa w akcji szczepień – powiedział premier, odnosząc się do ewentualnego wprowadzania certyfikatów. – Są też rozwiązania narzucone przez Unię Europejską, od których nie jesteśmy w stanie uciec. Chodzi np. o dokument poświadczający szczepienie – powiedział. Dodał, że jeśli Polska nie przyjmie tego typu rozwiązań, to mogłoby to ograniczyć wolności części obywateli. Utrudniłoby to np. przemieszczanie się po terenie Unii Europejskiej.

– Osoby, które są sceptyczne, muszą zrozumieć, że to jedyny skuteczny sposób na pozbycie się pandemii. Dobrze widać to po Wielkiej Brytanii, która była w czołówce zakażeń, ale wcześniej rozpoczął akcję szczepień i teraz dane są zupełnie inne – powiedział.

