Brudziński zwrócił się do swoich krytyków. Nazwał ich „ruskimi onucami”

Tomasz Terlikowski napisał w mediach społecznościowych, że jest zwolennikiem paszportów szczepionkowych. „Jeśli ktoś nie chce się zaszczepić, to jest jego akt wyboru, który wiązać się może z tym, że nie będzie on miał dostępu do pewnych usług czy możliwości wyjazdu” – zauważył publicysta, a jego wpis udostępnił Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński zwrócił się do „płaskoziemców”

Europoseł przywołał na Twitterze przykład marynarzy, którzy jadąc do pracy muszą przedstawić armatorowi „międzynarodowe świadectwo zdrowia” . „Muszą tez zaszczepić się na choroby tropikalne, do dziś mam swoją żółta książeczkę szczepień bez której nie mógłbym pracować na statkach zarówno polskich jak i obcych armatorów” – dodał.

Pod wpisem polityka PiS pojawiły się negatywne komentarze. „Pan ma, ale raczej żółte papiery. Odwal się człowieku od ludzi!” – napisała jedna z internautek. „Jest pan żałosny. Cała wasza partyjka z martyrologią w tle, patriotyzmem na ustach, klęcząc nagania na szczepionki” – stwierdził ktoś inny. „Jojo widać masz zapędy dr Mengele żeby zmuszać ludzi do szczepień produktami w fazie badań klinicznych” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Brudziński najwyraźniej regularnie śledzi komentarze, ponieważ postanowił odpisać swoim krytykom. „Wszystkim anonimowym »ruskim onucom« i innym »płaskoziemcom«, którzy wulgarnie mnie atakują za mój wpis o obowiązkowych szczepieniach marynarzy, chce przekazać moje »serdeczne« pozdrowienia” – napisał.

