Młoda Lewica kontra Strajk Kobiet. „Straciłyście moralny mandat do reprezentowania Polek”

We wtorek 27 kwietnia rząd uzyskał poparcie Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, wcześniej zgadzając się na przyjęcie warunków stawianych przez lewicowe ugrupowania. Po ogłoszeniu tej decyzji na Lewicę spadła fala krytyki ze strony polityków ugrupowań opozycyjnych.

Dosadny komentarz zamieścił również Strajk Kobiet. „W spr. Lewicy ogłaszamy krótko: wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy. Mafia nie przestanie być mafią, bo Lewica grzecznie wciśnie guzik” – czytamy.

„Strajk Kobiet zablokował nas na Facebooku” – poinformowała dzień później Młoda Lewica na Twitterze. W dalszej części krótkiego wpisu administratorzy profilu przekazali informacje, które mieli otrzymać od aktywistek OSK. Nazwiska informatorów nie zostały ujawnione.