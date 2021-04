Szczepienia Johnsonem w majówkę. Można przyjść poza kolejką

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w trakcie majówki będzie można się szczepić w mobilnych punktach preparatem Johnson and Johnson. Program ma być prowadzony pilotażowo przez trzy dni w miastach wojewódzkich. Aby skorzystać, wystarczy mieć e-skierowanie i przyjść do specjalnego punktu w formie kontenera w barwach akcji #Szczepimysię.

– W majówkę punkty będą zorganizowane w każdy mieście wojewódzkim. Będzie można przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że spełnia się jeden warunek – ma się wystawione e-skierowanie – mówił Dworczyk. Jak wskazał, w majówkę taki dokument będą mieli wszyscy Polacy w wieku 36 lat i więcej.

Morawiecki o szczepieniach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przyspieszenie akcji szczepień m.in. poprzez lepszą dystrybucję szczepionek. – W przyszłości będziemy mieć takie mechanizmy, które sprawią, że jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień, szczepienie dotrze do niego – mówił. Morawiecki apelował, by mimo poprawiającej się sytuacji, nie rezygnować z odpowiedzialności.

