Prokuratura prosi o zgłaszanie się klientów klubów. Okradał ich personel

Prokuratura apeluje do osób, które były klientami następujących klubów go-go: Gold House przy ul. Żurawiej w Warszawie, Royal Gentleman Club przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie i Al Capone na Rynku we Wrocławiu. Apel jest kierowany do tych osób. które w trakcie wizyty w lokalach straciły znaczne kwoty pieniężne. Poszkodowani są proszeni o kontakt z najbliższą jednostką policji lub prokuratury albo z CBŚP we Wrocławiu.

Wrocław i Warszawa. Personel klubów okradał klientów

Śledczy ustalili, że sprawcy przy pomocy specjalnie spreparowanych alkoholi lub środków psychoaktywnych doprowadzali klientów do stanu nieprzytomności, a następnie ich okradali. Personel posługiwał się kartami debetowymi, kredytowymi i telefonami klientów zaciągając na ich konta pożyczki, które następnie były w całości wydawane w lokalach.

Pracownicy klubów dokonywali również innych oszustw, chociażby dodając jedno zero do kwoty wbijanej do terminala płatniczego. Przekonywali także klientów, że transakcja kartą płatniczą została odrzucona, przez co poszkodowani dokonywali podwójnych opłat. Kolejnym sposobem było oszukiwanie klientów poprzez pobieranie opłat w walutach, podczas gdy klienci byli przekonani że płacą w walucie polskiej.

Prokuratura ustaliła, że oszukanych zostało niemal 50 osób, w tym cudzoziemcy. Ofiary tego procederu stracili od kilku do nawet 200 tysięcy złotych.

