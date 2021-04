Jakimowicz znów ma kłopoty. „Sam jest sobie winien”

Okazuje się, że opisał w niej między innymi – cytuję z oświadczenia Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, czyli podmiotu wnoszącego oskarżenie – „handel dziećmi w celach pedofilskich. (…) W swojej autobiografii, którą promował jako autentyczny zapis zdarzeń z przeszłości, Jakimowicz przyznał się do współpracy z przestępcami handlującymi dziećmi w celu gwałcenia ich i wykorzystywania ich jako niewolników seksualnych. Co więcej (…) przyznał się do zawierania tego typu transakcji i opisał zakup dziecka, które miało mu służyć za „żonę”.