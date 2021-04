Uwaga! TVN: Oddała nastoletnie dzieci do domu dziecka, bo jej „nie słuchały”. Córka: Byłam dla niej d*****, k****

Pani Małgorzata postanowiła oddać swoje nastoletnie dzieci do domu dziecka. – Nie chciały być ze mną i mnie nie słuchały – tłumaczy. – Bardzo kochałam swoje dzieci i nadal kocham – twierdzi pani Małgorzata. Mimo to kobieta oddała troje swoich nastolatków (dziś mają 14, 16 i 18 lat) do domu dziecka.

– Naprawdę nie dawałam sobie z tym wszystkim rady – przekonuje. Czemu kobieta nie skorzystała z pomocy specjalistów? – To już było za późno – odpowiada.

– Kto by się spodziewał, że ona własne dzieci odda do domu dziecka? Najpierw mówiła, że ich bardzo kocha i nie da im krzywdy zrobić, a za moimi plecami wsadziła ich do domu dziecka – ubolewa pan Marcin, ojciec rodzeństwa. Kilka lat temu ojciec wyjechał do pracy w Anglii, matka została z dziećmi. Kobieta ma niebieską kartę, sama też była ofiarą przemocy ze strony męża. Od lat pieczę nad nimi sprawuje kurator i pracownicy ośrodka pomocy społecznej.

„Wspaniałe dzieci”

Zdaniem krewnej, w tej rodzinie zawsze działo się źle. Ale do dzieci nie było żadnych zarzutów. – Rozumiem, że zdarzają się dzieci, które przysparzają dużo kłopotów. Są narkomanami, są takie, co nie wracają do domów, upijają się. Ale są w takim wieku, że mogą to robić. A te jej dzieci są wspaniałe, nic z tych rzeczy się nie dzieje. Mają doskonałą opinię ze szkoły – przekonuje i podkreśla: – Nie wyobrażam sobie, że można nie chcieć takich dzieci.

Rodzeństwo skarży się na matkę. – Byłam dla niej śmieciem, dzi…, k…, su… Nie było dnia, żeby tak na mnie nie powiedziała – mówi nastolatka. – Od kiedy pamiętam, byliśmy traktowani jak szmaty, popychadła – dodaje jej brat.

– Któregoś razu, jak Mariusz był mały, ona wpadła w furię i tak go skopała, że zabrałam go i uciekłam do dziadka. Powiedziałam, że nie pozwolę, żeby nas biła – przywołuje córka pani Małgorzaty.

Czy pani Małgorzata ma sobie coś do zarzucenia jako matka? – Chyba nic. Byłam dobrą matką – stwierdza, ale pytana, czy kiedykolwiek uderzyła dziecko, mówi: – Zdarzyło się.

Pani Małgorzata przyznaje też, że dzieci były jej niepotrzebne już wcześniej. – Ale chcę być matką, tylko chcę, żeby dzieci były normalne – dopowiada.

Babcia rodzeństwa staje po stronie córki. – Wszystko jest przez to, że nie chcieli wpuścić matki do domu. Nie wiem, czemu Martyna nie chciała tego zrobić. Wyzywała ją od najgorszych. Kto tak gnębi swoją matkę? To przechodzi ludzkie pojęcie. Żeby trzy i pół worka węgla matce nie zostawić, która na to pracowała? – wytyka pani Barbara.

– Zabrałam wszystko, co było nasze. To były nasze rzeczy, które kupił nam tata – podkreśla nastolatka. – Mama oskarżyła nas, że nie ma prawa wejścia do domu. To jest kompletna nieprawda – podkreśla brat dziewczynki.

„Nie słuchały mnie”

Pani Małgorzata twierdzi, że miała z dziećmi kłopoty wychowawcze. – Nie słuchały mnie. Słuchały się ojca, który ich przekupywał drogą elektroniką czy pieniędzmi, które przesyłał im na konta. Przeważnie córce. Od 2017 roku nie dostaję pieniędzy, a dostaje je córka. To są bardzo duże sumy.

– Matka ma długi i wiedziała, że jak będzie miała swoje konto, to komornik zabierze jej całą pensję i nie będzie miała, z czego nas utrzymać. Wpadłyśmy na pomysł założenia konta na mnie. Dysponowała tymi pieniędzmi, ale potrafiła roztrwonić wypłatę w tydzień. Nie mieliśmy wtedy, co jeść – przekonuje nastolatka.