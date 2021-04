Co wydarzy się w piątek 30 kwietnia? Enigmatyczne nagranie Franciszka Pieczki

Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych operuje różnymi kontami, a poza oficjalną stroną KPRP, jest też „PL1918”, powstałe w stulecie polskiej niepodległości. Pojawiają się na niej materiały nawiązujące do historii Polski, czy relacje z aktywności Kancelarii.

30 kwietnia 2021. Enigmatyczne nagranie z Franciszkiem Pieczką

Na koncie PL1918 po raz kolejny pojawiło się nagranie z udziałem aktora Franciszka Pieczki, znanego m.in. z roli Gustlika w „Czterech pancernych i psie”. Pieczka mówi jedynie: – A już za kilka dni przypomnimy o czymś ważnym.

Do nagrania dołączono jedynie informację: „Do usłyszenia jutro w południe”. To oznacza, że warto 30 kwietnia 2021 roku obserwować media społecznościowe KPRP. Skoro mowa o 30 kwietnia, to może chodzić o dwa zdarzenia z historii Polski:

Od 30 kwietnia 1921 roku zaczęły obowiązywać postanowienia traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką.

30 kwietnia 1921 roku doszło do spotkania Wojciecha Korfantego z dowódcami wojskowymi, podczas którego zdecydowano, że wybuchnąć ma III powstanie śląskie (zresztą zwycięskie).

Jest mało prawdopodobne, by chodziło o traktat ryski. Wszystko wskazuje więc na to, że Kancelaria Prezydenta planuje uczcić setną rocznicę wybuchu powstania śląskiego. Zwłaszcza że tajemnicze wydarzenie zapowiada Franciszek Pieczka, urodzony w śląskim Godowie