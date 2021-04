Ktoś wpłacił darowiznę na pomoc ofiarom księży „za kardynała Gulbinowicza"

Fundacja Świętego Józefa została powołana przez biskupów na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w 2019 roku. Misją fundacji jest „ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła Katolickiego oraz budowanie efektywnych struktur pomocy wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego”.

Niedługo przed śmiercią kardynała Henryka Gulbinowicza, Stolica Apostolska nałożyła na niego sankcje, w tym zobowiązała do przelania „odpowiedniej sumy pieniędzy” na konto Fundacji św. Józefa. Ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej, uważa, że ponieważ kardynał nie uiścił wpłaty za życia, w jego imieniu powinny to zrobić osoby, które dysponują majątkiem duchownego. – Testament kardynała nie zawierał ani słowa na temat rozdysponowania jakiegokolwiek majątku materialnego. Ale ktoś ten majątek przejął. Nie wiem jednak, kto nim dysponuje – powiedział.

– Jako archidiecezja wrocławska nie dysponujemy żadną częścią majątku kardynała, poza księgozbiorem przekazanym do biblioteki i osobistymi rzeczami, które trafiły do Caritasu. Jako diecezja możemy jedynie apelować do spadkobierców kardynała, że taka sankcja na nim ciąży – przekazał w wywiadzie dla Onetu rzecznik archidiecezji wrocławskiej. Z kolei rodzina zmarłego kardynała Henryka Gulbinowicza twierdzi, że nie wie, kto przejął spadek po duchownym.

Darowizna „za kardynała Gulbinowicza”

Pod koniec kwietnia Onet poinformował, że na konto fundacji pomagającej osobom wykorzystywanym przez księży wpłynęła darowizna „za kardynała Gulbinowicza”. – Potwierdzam, że na konto Fundacji wpłynęła darowizna o tytule „za kardynała Gulbinowicza” – powiedział ks. Grzegorz Strzelczyk z Fundacji św. Józefa w rozmowie ze wspomnianym źródłem. Kapłan nie udzielił bardziej szczegółowych informacji.

