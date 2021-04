Oburzenie po materiale „Wiadomości” TVP. Wykorzystano piękny gest do uderzenia... w Platformę

„Wiadomości” TVP w piątkowym wydaniu z 30 kwietnia pokazały materiał z wydarzeń z czwartku sprzed budynku warszawskiego sądu. Modliła się tam grupa starszych osób w intencji „zaprzestania ataków” na Radio Maryja i Telewizję Trwam (z fundacją Lux Veritatis związaną z o. Tadeuszem Rydzykiem sądzi się sieć Watchdog Polska, która chce poznać dokładne finanse organizacji).

Podczas modlitwy do zebranych podeszła 21-letnia kobieta, owinięta tęczową flagą, która podjęła próby przeszkodzenia tym osobom. Mówiła m.in.: – Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Torba z białym. Gdzie ty mieszkasz? Na strzeżonym. W jakim kraju? W tym popie***lonym.

W pewnym momencie, co odnotowały kamery, podeszła do niej zapłakana, starsza kobieta, która uklękła przed nią i pocałowała jej stopy. Później kobiety rozmawiały, a 81-latka mówiła do młodszej, że „ją kocha”. 21-latka zaczęła pocieszać starszą kobietę i prosiła, by przestała płakać. – Polska jest podzielona i bardzo mi przykro, przeżywam to bardzo – mówiła później 81-latka.

twitter

„Wiadomości” o geście starszej kobiety wobec aktywistki LGBT. „Nic z tego gestu nie zrozumieli”

Do tego momentu relacja „Wiadomości” skupiła się tylko na przedstawieniu sprawy. Później w materiale Marcina Szypszaka pojawili się komentatorzy opisujący „przemianę” 21-latki, a na sam koniec flagowy program informacyjny TVP postanowił przypomnieć „prowokacje” lewicowych aktywistów.

– Do aktów wandalizmu dochodziło m.in. podczas niedawnych protestów osób domagających się aborcji na życzenie – odczytał lektor, a widzowie zobaczyli m.in. wypowiedzi Marty Lempart z demonstracji. – Niszczyli kościoły, atakowali duchownych i wiernych – dopowiadał lektor. Po chwili głos oddano dr Łukaszowi Stachowi, politologowi z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wspomniał, że część polityków opozycji wspierała takie protesty.

– Do udziału w takich demonstracjach zachęcali politycy opozycji, m.in. Platformy Obywatelskiej, sami brali udział w manifestacjach – odczytywał lektor, a widzom wyświetlono fotografie m.in. Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki. Co istotne, nie wspomniano ani słowem o politykach Lewicy.

Na takie przedstawienie całej sprawy zareagował Tomasz Samołyk, dziennikarz, który stwierdził na Twitterze:

Gest 83-letniej kobiety wobec dziewczyny z ruchu LGBT stał się dla „Wiadomości” pretekstem do nawalania w Budkę i Platformę. Nic z tego gestu nie zrozumieli.

Wpis Samołyka szybko zyskał popularność ponieważ udostępniono go na koncie Radia Maryja.

twitter