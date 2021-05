Budka chce przesunięcia posiedzenia ws. Funduszu Odbudowy. „Nie czas, by kupować kota w worku”

Kilka dni temu ogłoszono, że we wtorek 4 maja a Sejm zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji decyzji ws. systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Poparcie tego projektu pozwoli na uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy, w ramach którego finansowane będą Krajowe Plany Odbudowy (KPO) każdego z państw członkowskich.

Borys Budka zwrócił się do marszałek Sejmu

Oznacza to, że parlamentarzyści zbiorą się dwa tygodnie wcześniej, niż zakładano. Początkowo planowano bowiem, że 29. posiedzenie rozpocznie się 19 maja. Platforma Obywatelska chce jednak, by powrócono do pierwotnego założenia i odłożono prace w czasie. – Nie czas, by kupować kota w worku. Zwracamy się do marszałek Sejmu o przełożenie posiedzenia dot. ratyfikacji o dwa tygodnie – podkreślił Borys Budka w trakcie konferencji zorganizowanej w sobotę 1 maja.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaznaczył przy tym, że polski parlament musi zagwarantować sprawiedliwe wydatkowanie środków w ramach Funduszu Odbudowy. Jak dodał, konieczne jest ponowne pochylenie się nad kwestią Krajowego Planu Odbudowy. – Na wtorek zapraszamy wszystkie koła i kluby parlamentarne, by w parlamencie przy otwartych drzwiach i udziale mediów jeszcze raz wysłuchać strony samorządowej i społecznej ws. KPO – przekazał.

