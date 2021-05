Specjalne wyróżnienie w Poznaniu, był nawet wojewoda. W całej Polsce dodatkowe szczepienia

Akcja związana z dodatkowymi szczepieniami przeciwko koronawirusowi, która wystartowała 1 maja, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Polacy i Polki stali w ogromnych kolejkach w miastach wojewódzkich. W Poznaniu pierwsi chętni ustawiali się na Malcie już o godz. 4.30.

Milionowa osoba zaszczepiona w Wielkopolsce

Przed godziną 11 w mobilnym punkcie szczepień przy trybunie głównej toru regatowego w Poznaniu zaszczepiony został milionowy mieszkaniec regionu. Była nią szeregowa Katarzyna Cyprych, która odebrała od wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego bukiet tulipanów i drobny upominek. W rozmowie z dziennikarzami zachęciła wszystkich do szczepień.

– Bardzo się cieszę, że mogłam się zaszczepić. Poszło to bardzo sprawnie. Osobiście zachęcam bardzo do szczepienia się. Uważam, że to powinien być obowiązek każdego, żebyśmy mogli wrócić do normalności – powiedziała szeregowa Cyprych.

Dworczyk: Cieszymy się z tak dużego zainteresowania akcją

Akcję „Zaszczep się w majówkę” skomentował w rozmowie z Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk: – Ten dzień pokazuje, że Polacy chcą się szczepić i bardzo się z tego cieszymy.

Dworczyk podkreślił też, że 2 i 3 maja akcja będzie kontynuowana. – Bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania akcją. We wszystkich województwach jest bardzo wielu chętnych. Do tego stopnia, że mniej więcej od południa służby z urzędów wojewódzkich informują kolejnych przychodzących, że zapraszają na jutro, że dziś nie można się już zaszczepić – opisywał.