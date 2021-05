20-letni, pijany kierowca i 5 pasażerów w BMW. Poważny wypadek na Lubelszczyźnie

Do groźnego wypadku doszło 1 maja w miejscowości Dyle (woj. lubelskie). Według policjantów do zdarzenia doszło około godziny 6 nad ranem. Wstępne ustalenia wskazują na to, że 20-letni kierowca BMW na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

20-latek miał w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu.

Wypadek na Lubelszczyźnie. Sześć młodych osób w BMW

Poza 20-latkiem w BMW znajdowało się jeszcze pięć innych osób w podobnym wieku (od 18 do 20 lat): dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Wszyscy pochodzą z powiatu biłgorajskiego. W wypadku ucierpiało pięcioro z nich, w tym kierowca – trafili do szpitali. Najciężej ranna jest 18-letnia pasażerka, która w chwili wypadku wypadła z samochodu.

Jeden z pasażerów, 20-latek, jako jedyny nie musiał trafić do szpitala. Jak poinformowało KPP w Biłgoraju, wszystkie osoby jadące BMW były nietrzeźwe.

W związku z trwającą majówką, policja wystosowała taki apel: